El precio de la vivienda usada sube un 2,9% en noviembre en Extremadura

El precio de la vivienda usada ha subido un 2,9 por ciento en noviembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 1.023 euros por metro cuadrado.

Con respecto al mes anterior, el precio de la vivienda usada ha subido un 2,1 por ciento en noviembre sobre octubre, según los datos publicados este martes por idealista.

A pesar del incremento interanual, Extremadura sigue registrando en noviembre el precio de la vivienda usada más bajo del país, de 1.023 euros por metro cuadrado, muy por debajo de la media nacional, que está en 2.605 euros.