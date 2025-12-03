VIVIENDA

El precio de la vivienda usada sube un 2,9% en noviembre en Extremadura

Lo hace hasta situarse en los 1.023 euros por metro cuadrado.

Redacción

Extremadura |

viviendas en construccion_643x397
viviendas en construccion_643x397 | Economía Digital

El precio de la vivienda usada ha subido un 2,9 por ciento en noviembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 1.023 euros por metro cuadrado.

Con respecto al mes anterior, el precio de la vivienda usada ha subido un 2,1 por ciento en noviembre sobre octubre, según los datos publicados este martes por idealista.

A pesar del incremento interanual, Extremadura sigue registrando en noviembre el precio de la vivienda usada más bajo del país, de 1.023 euros por metro cuadrado, muy por debajo de la media nacional, que está en 2.605 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer