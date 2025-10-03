El precio de la vivienda usada sube un 1,7% interanual en el tercer trimestre en Extremadura

El precio de la vivienda usada en Extremadura ha subido un 1,7 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2025, hasta situarse en 989 euros/metro cuadrado.

Esto convierte a Extremadura en la región española donde menos se ha incrementado el precio en el último año, según el último informe publicado por idealista.

Asimismo, en tasa trimestral en la región se ha producido un incremento del 0,4 por ciento.

De igual modo, el precio de la vivienda en la provincia de Badajoz ha subido un 0,8 por ciento en los últimos doce meses, hasta los 974 euros/metro cuadrado. En Cáceres, por el contrario, el aumento de las expectativas de los vendedores ha sido del 2,5 por ciento, hasta los 1.006 euros/metro cuadrado.