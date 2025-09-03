VIVIENDA

El precio de la vivienda usada sube un 0,8% interanual en agosto en Extremadura

Lo hace hasta situarse en los 989 euros por metro cuadrado.

Redacción

Extremadura |

El precio de la vivienda usada ha subido un 0,8 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 989 euros por metro cuadrado.

El incremento interanual del precio de la vivienda en agosto en Extremadura, del 0,8 por ciento, es muy inferior al de la media nacional, que se sitúa en el 14,8 por ciento de aumento.

Con respecto al mes anterior, el precio de la vivienda ha subido un 1,1 por ciento en agosto sobre julio, el mismo incremento de la media del país, según los datos publicados este martes por el portal idealista.

