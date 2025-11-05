El precio de la vivienda sube un 2,5% en octubre en Extremadura

Extremadura fue la comunidad autónoma en la que menos subió en octubre el precio de la vivienda usada, un 2,5 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024, hasta alcanzar los 1.001 euros por metro cuadrado, según datos del último índice de precios inmobiliarios publicado por idealista.

El informe revela que en Extremadura los precios crecieron en octubre un 1,2% en comparación con el mes anterior y un 2,3% en términos trimestrales, 2,6 puntos más que la media.

En el conjunto nacional, el precio de la vivienda usada cerró el mes de octubre con un aumento interanual del 15,7%, hasta alcanzar los 2.555 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado en España.

El estudio señala que el precio de la vivienda ha aumentado en todas las regiones desde el año pasado, aunque la Comunidad de Madrid registró el mayor incremento, con un alza de casi el 21%. Le siguen las autonomías de Andalucía (20,6%), de Murcia (19,9%), Cantabria (19,1%) y Valencia (17,1%).

Por debajo de la media nacional (15,7%), se encuentran Asturias (15,1%), Canarias (12,2%), Euskadi (11,3%), Cataluña (9,7%), Baleares (9,7%), Castilla-La Mancha (7%), La Rioja (6,3%), Aragón (5,1%) y Castilla y León (5%). Los menores ascensos se produjeron en Navarra (2,5%), Extremadura (2,5%) y Galicia (4,6%).