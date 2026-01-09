El precio de la vivienda de segunda mano cierra 2025 con una subida del 5,2% en Extremadura

El precio de la vivienda de segunda mano ha subido un 5,2 por ciento interanual en 2025 en Extremadura, lo que supone el segundo incremento más bajo del país, únicamente por debajo de La Rioja (+1,5 por ciento), según un informe elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La vivienda de segunda mano en España ha cerrado el pasado año 2025 con una subida del 20,5%, lo que supone la mayor alza de toda la serie histórica que abarca 20 años, según se desprende del informe de 'La vivienda de segunda mano en 2025' elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En concreto, según ha señalado el portal inmobiliario en un comunicado este jueves, dicha subida ha situado el precio de diciembre en 2.879 euros el metro cuadrado.

En este sentido, la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que este incremente se debe a que "la demanda cuadruplica la oferta".