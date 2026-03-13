El precio de la vivienda de obra nueva cae un 2,9% en 2025 en Extremadura

El precio de la vivienda de obra nueva ha caído un 2,9 por ciento en 2025 en Extremadura en tasa interanual, según un informe publicado este jueves por la empresa de valoración y consultoría inmobiliaria Tinsa by Accumin.

A su vez, a nivel nacional, el valor medio de la vivienda nueva en España se ha incrementado un 10,4% en 2025 (un 7,6% descontando el efecto de la inflación), hasta los 2.567 euros por metro cuadrado.

De este modo, el precio de la vivienda nueva se ha situado en el país un 43% por encima del promedio de la vivienda de segunda mano, que se encareció un 11,9% en 2025.