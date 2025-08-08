VIVIENDA

El precio de la vivienda en alquiler ha subido de media 38 euros al mes durante el último año en Extremadura

De este modo, Extremadura ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 7,1%, pasando de 543 euros a 582 euros en julio de 2025 por un piso de 80 m2.

El precio de la vivienda en alquiler en Extremadura ha subido un 0,4 por ciento en su variación mensual y un 7,1% con respecto a hace un año, situando su precio en 7,27 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De esta forma, teniendo en cuenta este incremento interanual, el precio medio del alquiler para una vivienda estándar de 80 metros cuadrados ha subido 38 euros con respecto a hace un año.

