El precio de una vivienda de 80 m2 de segunda mano en Extremadura supera ya los 100.000 €

Extremadura sigue presentando el precio por metro cuadrado más bajo del país.

Redacción

Extremadura

El precio de la vivienda de segunda mano en Extremadura ha subido un 0,3 por ciento en octubre respecto a hace un año, un 2,3 en lo que va de 2025, lo que ha hecho que un piso de 80 metros cuadrados supere ya los 102.000 euros, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Según este índice, el precio medio de las viviendas ofertadas en octubre se sitúa en 1.276 euros/m2.

En cuanto a las dos provincias, en ambas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de octubre, más Cáceres (4,9%), con 1.308 euros el metro cuadrado, que en Badajoz (0,3%), con 1.252 euros/m2.

