El precio medio de la vivienda usada en Extremadura cae un 9,17 por ciento en noviembre

La vivienda de segunda mano en Extremadura en noviembre de 2025 tuvo un precio medio de 844 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso del -0,13% frente al mes de octubre, y del -9,17% con respecto al mismo mes del años anterior, en ambos casos el ajuste más intenso de todo el país.

Además, Extremadura fue la autonomía más barata de España, teniendo por detrás a Castilla-La Mancha (952 euro/m2), según el informe mensual de precios de venta de Pisos.com.

En el conjunto del país, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España fue de 2.420 euros por metro cuadrado en el mes de noviembre, lo que supone una subida del 3,04% frente al mismo mes de 2024 y del 0,1% frente al mes previo.

Para el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, el mercado de la vivienda sigue mostrando una "fuerte" presión alcista en los precios, aunque con un crecimiento menos intenso, pero sin señales de corrección porque "el desequilibrio entre oferta y demanda continúa siendo profundo".

"La combinación de escasez de vivienda disponible, concentración de la demanda en áreas urbanas y falta de alternativas asequibles mantiene los precios elevados y limita la capacidad de acceso, especialmente los jóvenes", ha añadido.