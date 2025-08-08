El precio medio de la vivienda se incrementaba en un 9,5% durante el segundo trimestre del año

El precio medio de la vivienda alcanzó en el segundo trimestre del año en Extremadura los 881 euros por metro cuadrado -el más bajo del conjunto autonómico-, un 9,5% más que en el primer trimestre, una subida solo superada por la Región de Murcia, con un incremento del 10,2%.

Según los datos del Colegido de Registradores difundidos este jueves, España experimentó un nuevo récord en el premio medio de la vivienda, con 2.251 euros por metro cuadrado, un 1,1 % más que en el primer trimestre, cuando éste se había incrementado en un 2,9 %. difundidos este jueves.

La fortaleza de la demanda, apoyada por el crecimiento de la población y los bajos tipos de interés, junto a la evolución favorable de factores socioeconómicos, ha provocado que los precios hayan continuado al alza en el segundo trimestre.

Según estos datos, el precio medio de la vivienda usada aumentó en España un 2,9 % hasta los 2.215 euros por metro cuadrado, mientras que en Extremadura se incrementó un 8,1% hasta los 842 euros por metro cuadrado.