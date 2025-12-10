ALQUILER

El precio medio del alquiler se dispara un 17,7% interanual en noviembre en Extremadura

Lo hace hasta situarse en los 6,70 euros por metro cuadrado, siendo la tercera región con el precio más asequible.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

El precio medio del alquiler ha subido un 17,7 por ciento en noviembre en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 6,70 euros por metro cuadrado.

Con respeco al mes anterior, el precio del alquiler se ha incrementado un 1,06 por ciento en noviembre sobre octubre en Extremadura, según los datos publicados este martes por pisos.com

A pesar de este incremento, Extremadura se sitúa como la tercera autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, tras La Rioja (6,10 euros por metro cuadrado) y Castilla y León (6,58 euro/m2).

En el conjunto del país, el precio medio del alquiler en España alcanzó en noviembre los 14,08 euros por metro cuadrado, cifra un 1% superior a la del mes anterior y un 18% por encima de la noviembre de 2024, según un informe de pisos.com publicado este martes.

