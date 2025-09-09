El precio de los coches de ocasión sube un 4% en agosto en Extremadura, hasta los 12.836 euros

El precio medio de los turismos de segunda mano en Extremadura se situó en agosto en 12.836 euros, lo que supone un incremento del 4 % sobre el mismo mes del pasado año, según los datos difundidos este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En el conjunto nacional, el turismo usado tuvo un coste en el mes de 13.020 euros, un 2,7 % más caro que en el mismo mes de 2024.

En términos mensuales (sobre el pasado julio), el precio de los turismos de ocasión subió un 4,8 % en la región extremeña, frente a una caída del 0,2 % en la media nacional.

En los coches de más edad -8 y más años-, el precio medio se situó en Extremadura en 10.797 euros, un 6 % de subida interanual.

En el conjunto nacional se ha pagado un precio medio de 10.447 euros, con un aumento del 4,9 %.