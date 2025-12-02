El precio de los alquileres en Extremadura aumenta un 2,9% en noviembre

El precio de la vivienda en alquiler se ha encarecido en noviembre en Extremadura un 2,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos difundidos este lunes por el portal inmobiliario idealista.

Según los mismos datos, con esta subida, el precio medio se sitúa en la comunidad en el undécimo mes del año en los 7,2 euros/metro cuadrado (euros/m2), lo que supone un 0,2% más que en octubre.

El precio de los alquileres en Extremadura está aún un 1,6% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en agosto de 2024, cuando llegaron a los 7,3 euros/m2.