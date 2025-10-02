El precio del alquiler sube un 2,7% interanual en septiembre en Extremadura

El precio del alquiler ha subido un 2,7 por ciento en septiembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 7,3 euros por metro cuadrado.

Por provincias, la de Badajoz registra un aumento del 7,2 por ciento interanual en el precio del alquiler, mientras que en la de Cáceres ha bajado un 2,4 por ciento.

Con respecto al mes anterior, el precio del alquiler ha bajado en Extremadura un 0,8 por ciento en septiembre sobre agosto, según los datos publicados este miércoles por idealista.

El precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 10,9% durante los últimos 12 meses al cierre del tercer trimestre, mientras que en tasa trimestral el precio cayó un 1,3%, según un informe publicado por idealista.