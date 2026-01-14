El precio del alquiler en Extremadura sube un 30,08% frente al año pasado

El piso tipo de alquiler en Extremadura ha registrado en diciembre de 2025 un precio medio en alquiler de 6,79 euros por metro cuadrado, lo que ha supuesto un ascenso del 1,34 por ciento en el último mes, mientras que respecto a diciembre de 2024 el repunte ha sido del 30,08 por ciento el quinto más intenso del país.

Extremadura fue ha sido la tercera autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (6,21 euro/m2) y Castilla y León (6,74 euro/m2), según el informe anual de precios de alquiler de pisos.com.

Mensualmente, la provincia de Badajoz (2%) ha crecido algo más que Cáceres (0,54%). Interanualmente, de nuevo Badajoz (21,72%) ha superado a Cáceres (7,60%). En cuestión de precios, Cáceres (7,98 euro/m2) ha sido algo más cara que Badajoz (5,10 euro/m2), que fue la sexta provincia española más asequible.

En lo que respecta a las capitales extremeñas, Badajoz (-0,08%) ha sido la tercera que menos ha bajado del país en el último mes, mientras que Cáceres (-0,38%) se ha ajustado algo más.

En la comparativa interanual, Cáceres (-1,23%) ha registrado un recorte algo más abultado que Badajoz (-0,95%). En el apartado de rentas medias mensuales, Cáceres (7,95 euro/m2) ha sido la octava capital española más barata en diciembre de 2025 y Badajoz (8,02 euro/m2) ha sido la novena en este mismo ranking.