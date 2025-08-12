El precio del alquiler en Extremadura sube un 22,37% frente al año pasado

El piso tipo de alquiler en Extremadura ha registrado en julio de 2025 un precio medio de 6,29 euros por metro cuadrado, lo que ha supuesto un ascenso del 2,78 por ciento en el último mes, el segundo más alto de España, mientras que, respecto a julio de 2024, el repunte ha sido del 22,37 por ciento, el sexto más intenso del país.

Extremadura ha sido la tercera autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (5,50 euro/m2) y Castilla y León (6,07 euro/m2), según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com.

Por su parte, el piso tipo de alquiler en España ha tenido en julio de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,54 euros. Esta cifra ha arrojado una subida mensual del 1,12 por ciento, mientras que en la comparativa interanual ha crecido un 14,65 por ciento.

Mensualmente, la provincia de Cáceres (2,92%) ha liderado los repuntes mensuales, colocándose por delante de Badajoz (2,48%). Interanualmente, Cáceres (29,36%) ha sido la tercera provincia que más ha crecido de España, siendo más contenido el ascenso de Badajoz (14,32%).

En cuestión de precios, Badajoz (4,55 euro/m2) ha sido la sexta provincia española más barata, mientras que Cáceres (7,96 euro/m2) ha sido la más cara de la región.

En lo que respecta a las capitales extremeñas, ambas han arrojado subidas intermedias: Cáceres (0,90%) y Badajoz (0,67%). En la comparativa interanual, ambas capitales extremeñas han crecido. Badajoz (4,24%) se ha situado por encima de Cáceres (2,24%). En el apartado de precios, Cáceres (8,01 euro/m2) ha sido la octava capital española más barata en julio de 2025 y Badajoz (8,07 euro/mes) la novena.