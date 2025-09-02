El precio del alquiler baja un 0,1 interanual en agosto en Extremadura

El precio del alquiler ha bajado un 0,1 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 7,3 euros por metro cuadrado, el más bajo del país.

Con respecto al mes anterior, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 0,5 por ciento en agosto en Extremadura respecto a julio, según el último informe de precios publicado por idealista.

En el conjunto del país, el precio del alquiler en España ha cerrado agosto con una subida interanual del 10,5 por ciento, situándose en los 14,5 euros por metro cuadrado, pero representa una bajada del 0,4 por ciento con respecto al último mes y supone que el precio se ha mantenido más o menos sin alteraciones en los tres últimos meses.

El estudio muestra que las rentas subieron en todas las regiones españolas desde agosto del año pasado, salvo en el caso de Extremadura, donde los caseros pidieron un 0,1% menos por sus viviendas.