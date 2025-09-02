VIVIENDA

El precio del alquiler baja un 0,1 interanual en agosto en Extremadura

Lo hace hasta situarse en 7,3 euros por metro cuadrado, el más bajo del país.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

El precio del alquiler ha bajado un 0,1 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 7,3 euros por metro cuadrado, el más bajo del país.

Con respecto al mes anterior, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 0,5 por ciento en agosto en Extremadura respecto a julio, según el último informe de precios publicado por idealista.

En el conjunto del país, el precio del alquiler en España ha cerrado agosto con una subida interanual del 10,5 por ciento, situándose en los 14,5 euros por metro cuadrado, pero representa una bajada del 0,4 por ciento con respecto al último mes y supone que el precio se ha mantenido más o menos sin alteraciones en los tres últimos meses.

El estudio muestra que las rentas subieron en todas las regiones españolas desde agosto del año pasado, salvo en el caso de Extremadura, donde los caseros pidieron un 0,1% menos por sus viviendas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer