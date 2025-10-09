'Potencial Digital' atrajo a más de 70 empresas y diez mil asistentes en Badajoz

El Gobierno regional ha destacado este miércoles que el II Congreso 'Potencial Digital', celebrado en Badajoz, ha consolidado el liderazgo de Extremadura en transformación digital tras reunir a más de 70 empresas y más de diez mil asistentes.

De ellos, unos 7.000 fueron presenciales y 3.000 online, según han informado el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, y el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, quienes han hecho balance de esta cita.

Más de 80 ponentes, 2.883 estudiantes de Primaria, Secundaria y universitarios, y 68 charlas prácticas son otras de las cifras que arroja este foro, celebrado en Badajoz los pasados 2 y 3 de octubre.

Según han destacado, el congreso ha a Extremadura en el mapa nacional e internacional de la digitalización y se ha consolidado como un evento de referencia en el sector.

El evento ha reunido a las empresas tecnológicas más importantes a nivel internacional, así como a empresas extremeñas, administraciones públicas y estudiantes de todos los niveles educativos, con el objetivo, ha explicado Jesús Coslado, "de posicionar, generar oportunidades, fomentar la digitalización e impulsar la innovación" .

Además, ha informado la Junta en una nota, se han contabilizado más de 50 horas de contenido podcast y 13 horas de streaming; 112.000 visitas a la web del congreso y más de 10 millones de impresiones en redes sociales; 41.000 clics en campañas digitales y 34.000 interacciones en redes, con una tasa de engagement superior al 7 por ciento.

El perfil de los asistentes, ha precisado Coslado, ha sido diverso, esto es, un 39 por ciento del sector tecnológico, un 26 por ciento docentes y estudiantes, un 17 por ciento de la administración pública, un 9 por ciento emprendedores y startups, y el 9 por ciento restante de otros perfiles.

Ha destacado la presencia femenina, con un 47 por ciento, así como una participación igualitaria en actividades como Keep Room, "donde las ganadoras han sido mujeres".

Por su parte, Juan Carlos Preciado ha subrayado que este congreso se ha consolidado y "mira de tú a tú a los grandes eventos de transformación digital a nivel nacional".