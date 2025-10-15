Posible asesinato machista en la localidad pacense de la Codosera donde un hombre habría atropellado hasta dos veces a su mujer

Según ha podido saber Onda Cero. Eta madrugada se habría producido un presunto homicidio en la localidad pacense de la Codosera. Un individuo habría atropellado hasta en dos ocasiones a su mujer, tras una discusión entre las familias de ambos.

En esos instantes, la mujer habría bajado del coche y su marido la atropellaba, pasando por encima en dos ocasiones. El agresor habría huido de la escena del suceso, entregándose posteriormente a la Guardia Civil. Estos son los datos que podemos adelantarles por ahora, seguimos trabajando para ampliarles esta información. De un posible caso de violencia machista.