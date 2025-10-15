SUCESOS

Posible asesinato machista en la localidad pacense de la Codosera donde un hombre habría atropellado hasta dos veces a su mujer

Los hechos se producían esta madrugada, tras una discusión entre las familias de ambos.

Redacción

Extremadura |

Posible asesinato machista en la localidad pacense de la Codosera donde un hombre habría atropellado hasta dos veces a su mujer
Posible asesinato machista en la localidad pacense de la Codosera donde un hombre habría atropellado hasta dos veces a su mujer | Ayto. La Codosera

Según ha podido saber Onda Cero. Eta madrugada se habría producido un presunto homicidio en la localidad pacense de la Codosera. Un individuo habría atropellado hasta en dos ocasiones a su mujer, tras una discusión entre las familias de ambos.

En esos instantes, la mujer habría bajado del coche y su marido la atropellaba, pasando por encima en dos ocasiones. El agresor habría huido de la escena del suceso, entregándose posteriormente a la Guardia Civil. Estos son los datos que podemos adelantarles por ahora, seguimos trabajando para ampliarles esta información. De un posible caso de violencia machista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer