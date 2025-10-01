Policía Nacional incorpora un negociador especializado en incidente crítico en Badajoz y un grupo de respuesta en Mérida

La Policía Nacional en Extremadura ha incorporado en el último año un negociador especializado en la resolución de incidentes críticos en Badajoz y un Grupo Operativo de Respuesta (GOR) en Mérida, como también lo hará próximamente una nueva Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Cáceres.

Así lo ha avanzado la jefa superior de la Policía en Extremadura, Elisa Fariñas, durante su intervención en la conmemoración institucional del Día del cuerpo en Badajoz celebrado en el Teatro López de Ayala con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera; el jefe regional de operaciones de la región, Manuel Luis Veiga, y el jefe de la comisaria provincial de Badajoz, Gregorio Valverde, entre otras autoridades civiles, militares, judiciales o eclesiásticas.

La jefa de la Policía Nacional ha señalado la puesta en marcha del vehículo integral de documentación que denominan 'Vidoc', para facilitar el acceso a la tramitación del DNI y del pasaporte, y la implementación de puestos de actualización de documentación en pueblos pacenses y cacereños, así como que, avanzando en este marco del plan de identidad digital, recientemente la jefatura ha organizado una jornada formativa sobre las funcionalidades, posibilidades u obligatoriedad en el uso de la APP 'MiDNI'.

En materia de recursos humanos en la jefatura, ha recalcado, en el presente año se ha implementado la plantilla policial tanto en la escala ejecutiva como en la básica y se ha creado en el catálogo de puestos de trabajo una UPR en la Comisaría Provincial de Cáceres, que junto con la ya existente en Badajoz facilitará la "rápida" reacción en situaciones de alteración de orden público en toda la región.

Igualmente, este año se ha dotado a la ciudad de Mérida de un GOR con posibilidad de desplazamiento a otros puntos de la comunidad en caso de necesidad, y recientemente en la Comisaría Provincial de Badajoz se ha incorporado la figura del negociador, un agente especializado en la resolución de incidentes críticos, atrincheramientos o toma de rehenes entre otros, utilizando la comunicación estratégica y la lucha activa para "desescalar" situaciones de crisis.

Este agente y el ya existente en la Comisaría de Cáceres cubrirán cualquier situación grave que tenga lugar en la demarcación policial, según la jefa superior de Policía, que también se ha referido a la actividad delincuencial y a delitos de "extrema gravedad" que, como ha lamentado, han ocurrido en la región y ha destacado la "rápida" actuación en la detención de los tres presuntos autores del homicidio de una educadora social ocurrido en Badajoz.

También ha citado el "inmediato" esclarecimiento del asesinato por arma de fuego de una menor en Plasencia en el transcurso de una reyerta entre dos familias; la "pronta" resolución del "horrible" asesinato en Don Benito, en el que una mujer de 34 años fue asesinada por su marido después de que este denunciara su desaparición en la comisaría; o el reciente homicidio de una joven de 29 años sucedido en Badajoz, ante el que la Policía "ha trabajado y trabaja incansablemente para el total esclarecimiento de los hechos, un homicidio que ha vuelto a conmover a nuestra sociedad".