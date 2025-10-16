SUCESOS

La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Villanueva de la Serena

Tras obtener autorización para el registro, los policías intervinieron 42,5 kilos de marihuana, valorados en unos 20.000 euros, y detuvieron al responsable, que cuenta con antecedentes.

Redacción

Extremadura |

Plantación de marihuana
Plantación de marihuana | Policía Local de Elche

La Policía Nacional han desmantelado en Villanueva de la Serena (Badajoz) una plantación exterior de marihuana y detenido a un hombre de 38 años por un presunto delito contra la salud pública.

Según ha indicado este miércoles la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación comenzó al tener conocimiento los agentes de la existencia de una posible plantación en el patio de una vivienda de la zona centro de la localidad.

Tras obtener autorización para el registro, los policías intervinieron 42,5 kilos de marihuana, valorados en unos 20.000 euros, y detuvieron al responsable, que cuenta con antecedentes.

El arrestado fue puesto a disposición judicial tras la instrucción del correspondiente atestado.

