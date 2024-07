SUCESOS

La Policía investiga un número "importante" de "detonaciones" este pasado domingo en el Polígono Ganadero de Cáceres

"No tenemos conocimiento de ningún herido", ha recalcado el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, para matizar: "digo que no tenemos conocimiento porque no puedo decir otra cosa en este momento".

Redacción