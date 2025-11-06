Podólogos de Extremadura aplauden la creación de su categoría profesional en el SES

El Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura (Copoex) celebra que, "por fin", los podólogos en la región puedan tener "el lugar que les corresponde" en la sanidad pública, tras aprobarse este miércoles en Mérida la creación de la categoría profesional de podólogo/a en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El presidente del Copoex, Eduardo Aranda, califica el de hoy como "un día histórico para la podología extremeña", y agradece a la consejera de Salud de la Junta, Sara García Espada, las gestiones y el "compromiso" porque se cumpla esta demanda "histórica" que desde hace 25 años viene reivindicando a los distintitos gobiernos el colectivo.

La Mesa Sectorial de Sanidad celebrada hoy miércoles 5 de noviembre en Mérida, en la que han participado los sindicatos representativos, ha aprobado "la implantación inicial de la categoría estatutaria de Podólogo/a en determinados ámbitos de Atención Primaria para contribuir a la atención integral en el tratamiento del pie diabético".

Esto significa, según Eduardo Aranda que "inicialmente" desarrollarán un proyecto piloto para que se pueda poner en marcha en Atención Primaria de Cáceres y Badajoz Unidades de Pie Diabético atendidas por podólogos.

Esta decisión de la Mesa Sectorial, según indica en nota de prensa el Copoex, beneficia "no sólo a los profesionales de la podología sino a todos los extremeños". "Hoy se ha abierto una puerta de acceso a la sanidad pública extremeña a unos profesionales sanitarios que, en su mayoría, se forman en la región, concretamente en la Universidad de Extremadura, y que tenían vetado el acceso. Somos los únicos profesionales sanitarios que no estábamos presentes en el SES", apunta.

Añade al respecto que "es un beneficio para todos los pacientes, pero muy especialmente para las personas diabéticas, que son las más necesitadas de la atención de un profesional de podología".