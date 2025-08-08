La población de Extremadura crece en 481 habitantes en el segundo trimestre gracias al incremento de inmigrantes

La población de Extremadura ha crecido en 481 habitantes en el segundo trimestre de 2025 con respecto al trimestre anterior, un 0,05 por ciento más, hasta situarse a fecha 1 de julio de 2025, en 1.053.410 personas

El ligero incremento de la población en Extremadura durante el segundo trimestre del año con respecto al primero ha sido posible gracias al aumento de inmigrantes llegados a la región, ya que en este periodo, la población española ha bajado en la región en 697 personas (-0,07%), mientras que la población extranjera ha aumentado en 1.178 personas, un 2,48 por ciento más.

En cuanto a los datos por provincias, la de Badajoz ha registrado un aumento de 552 personas en el segundo trimestre del año con respecto al primero (un 0,08 por ciento más), mientras que la de Cáceres ha perdido 71 habitantes en este periodo (un 0,02 por ciento menos), según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a la población española residente en Extremadura, ha bajado en 697 personas en el segundo trimestre respecto al anterior, mientras que la población extranjera de Extremadura ha aumentado un 2,48 por ciento, lo que supone 1.178 personas más, y sitúa el total de extranjeros residentes en la región en los 48.626

Por provincias, en la Badajoz la población extranjera ha subido un 2,76 por ciento (779 personas más) hasta alcanzar los 28.962 residentes de fuera del país, mientras que en la de Cáceres se ha incrementado en un 2,07 por ciento, con 399 personas más, hasta los 19.664 extranjeros.

De acuerdo a estos datos, la principal nacionalidad de los inmigrantes llegados a Extremadura en el segundo trimestre del año fue la de Colombia, con 270 personas, seguida de Marruecos, con 210 habitantes, y en tercer lugar, Perú, con 190 residentes.