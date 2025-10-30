El pleno de Diputación de Badajoz da luz verde a dos nuevos planes que invertirán 17 millones de euros en la provincia

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado este miércoles, día 29, por unanimidad de los dos grupos de la corporación provincial, PSOE y PP, dos nuevos planes, el de Grandes Ciudades y el Provincial Avanzamos, a través de los cuales se invertirá en la provincia un montante global de 17 millones de euros.

En concreto, el Plan de Grandes Ciudades tiene por objetivo dotar a los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Badajoz de los medios y recursos necesarios que les permitan crear, complementar, reforzar o mantener sus inversiones en los ámbitos de mayor proyección provincial y de los que se benefician los habitantes de los municipios de la provincia.

El plan de concesión mediante concurrencia no competitiva se crea con una cuantía de 5 millones de euros para el ejercicio presupuestario de 2025, y será financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto no comprometidas.

Estos municipios constituyen un "motor económico" de las distintas actividades comerciales, industriales, de alimentación, recambios, agrícolas, ganaderas o financieras, tanto para los habitantes como empresas existentes, dado que se trata de establecimientos necesarios para el normal desarrollo de sus actividades, "construyéndose en palancas económicas del resto de municipios de la provincia", según indica la diputación pacense en nota de prensa.

En cuanto al Plan Provincial Avanzamos, tiene los mismos objetivos que el de las Grandes Ciudades y está destinado a empleo, servicios, y obras y equipamientos, en aras de contribuir a la garantía de la prestación de servicios públicos básicos a los municipios, la vertebración territorial, la lucha contra la despoblación y la cohesión social para afrontar la recuperación y transformación de los municipios.

El plan de concesión mediante concurrencia no competitiva se crea con una cuantía de 12 millones de euros para el ejercicio presupuestario de 2025 y será financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.