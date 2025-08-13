ONCE

La Playa de Cancho del Fresno de Cañamero será la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes 19 de agosto

Con la serie 'Playas con bandera', la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul.

Redacción

Extremadura |

La Playa de Cancho del Fresno de Cañamero será la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes 19 de agosto
La Playa de Cancho del Fresno de Cañamero será la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes 19 de agosto | ONCE

La Playa de Cancho del Fresno, situada en la localidad de Cañamero (Cáceres), será la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes, 19 de agosto, perteneciente a la serie 'Playas con bandera'.

Con la serie 'Playas con bandera', la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

Asimismo, a través de una nota de prensa, la ONCE ha explicado que 'Playas con bandera' es una serie de cupones que comienza en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.

El delegado de la ONCE en Extremadura y la directora de la Organización en Cáceres , Fernando Iglesias, e Isabel Góngora respectivamente han presentado, este martes, el cupón, acompañados por el alcalde y la teniente alcalde de Cañamero, David Peña, y M.ª del Carmen Cerro.

En este sentido, cabe destacar, que cinco millones de cupones se difundirán por toda España con la imagen de esta playa, en donde además del baño, también se pueden practicar diferentes actividades náuticas o pescar.

El embalse, está rodeado por el Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara y fue construido en 1985. Sus aguas son cristalinas y están rodeadas por sierras y un bosque, lo que permite practicar senderismo o disfrutar de la bicicleta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer