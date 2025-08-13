La Playa de Cancho del Fresno de Cañamero será la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes 19 de agosto

La Playa de Cancho del Fresno, situada en la localidad de Cañamero (Cáceres), será la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes, 19 de agosto, perteneciente a la serie 'Playas con bandera'.

Con la serie 'Playas con bandera', la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

Asimismo, a través de una nota de prensa, la ONCE ha explicado que 'Playas con bandera' es una serie de cupones que comienza en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.

El delegado de la ONCE en Extremadura y la directora de la Organización en Cáceres , Fernando Iglesias, e Isabel Góngora respectivamente han presentado, este martes, el cupón, acompañados por el alcalde y la teniente alcalde de Cañamero, David Peña, y M.ª del Carmen Cerro.

En este sentido, cabe destacar, que cinco millones de cupones se difundirán por toda España con la imagen de esta playa, en donde además del baño, también se pueden practicar diferentes actividades náuticas o pescar.

El embalse, está rodeado por el Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara y fue construido en 1985. Sus aguas son cristalinas y están rodeadas por sierras y un bosque, lo que permite practicar senderismo o disfrutar de la bicicleta.