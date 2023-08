La Plataforma de mujeres por la igualdad de Cáceres convoca una concentración para la tarde de este jueves en Cáceres. Concentración y minuto de silencio hoy día 10 de agosto a las 20:30 horas en la Plaza Mayor de Cáceres, como muestra de repulsa y denuncia pública por los últimos asesinatos machistas.

En menos de 24 horas han sido asesinadas por sus parejas 3 mujeres, 3 asesinatos por violencia de género y 6 niños y niñas han quedado huérfanos.

Una mujer de 27 años fue asesinada este lunes en Almería en un nuevo caso de violencia machista. Su marido, un hombre de 32 años, ha sido detenido acusado de acabar con su vida. Tenían 3 hijos menores. Una mujer de 91 años fue asesinada el martes en Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna (Tenerife), a manos de su pareja, un varón de 92 años que ya ha sido detenido por la Policía Nacional. El martes en Pozoblanco (Córdoba) apareció el cuerpo de una mujer, de 31 años de edad, con signos de violencia y a su lado el de su pareja, de 39 años, junto a una escopeta. La pareja estaba en proceso de separación y tenía 3 hijos menores.

Con estos asesinatos, son 35 en lo que va de año y 1.219 desde que arrancó la estadística oficial, en 2003. El número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 39 en 2023 y a 416 desde 2013. A estos crímenes tenemos que sumar el asesinato de 49 menores.

Las mujeres atendidas en la Oficina de Igualdad del IMAS por violencia de género oscilan entre 35 a 45 mujeres mensuales. Las denuncias en la provincia de Cáceres en 2023: 672 En Cáceres capital: 208 Mujeres con protección policial en la provincia: 901 En Cáceres capital: 200 Con apoyo psicológico por víctimas de violencia de género están siendo atendidas 53 mujeres.

Asegura el colectivo en un comunicado que no se puede invisibilizar a las mujeres asesinas ni a las víctimas de violencia de género detrás de conceptos que no se corresponden. Bajo ningún concepto queremos dejar que esta terrible realidad persista como una crisis silenciosa, por eso, cada vez que se produce un asesinato machista nos manifestamos en esta plaza, no queremos, apuntan, que las mujeres y niños asesinadas queden escondidas detrás de las cifras, no queremos que ningún nombre se olvide. Necesitamos confiar en el futuro, por eso hay que seguir luchando, nos va la vida en ello.

Estos asesinatos refuerzan su determinación de no parar hasta desterrar de nuestra sociedad la violencia de género que tanto dolor, miedo y sufrimiento acarrea. Trasladamos nuestro dolor y solidaridad a las familias de las víctimas. Insistimos en la importancia y la responsabilidad que tenemos como familia y ciudadanía de fomentar conductas y prácticas igualitarias desde la infancia para conseguir ahora y en el futuro una sociedad más justa, segura y libre para las mujeres.

Exigen por ello a los poderes públicos que garanticen la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género. Reivindican la necesidad de reforzar aún más todos los recursos institucionales existentes para garantizar la protección máxima de las mujeres víctimas de violencia de machista.