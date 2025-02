La plataforma 'Almaraz Sí' rechaza que Extremadura sea "conejillo de indias" de la política energética

La plataforma 'Almaraz Sí. Sí al Futuro' ha expresado su rechazo a que la central nuclear extremeña sea "el conejillo de indias" de la política energética española y ha añadido que es "fundamental" que se entienda que es un problema nacional, que hoy afecta a Almaraz "pero que va a tocar a Castilla-La Mancha, Valencia o Cataluña.

Así lo ha indicado su portavoz, Fernando Sánchez, tras reunirse con representantes del Grupo Parlamentario del PP, con quienes ha iniciado una ronda de encuentros, que incluye también a los socialistas y a Vox.

Fernando Sánchez, que ha explicado que comités de empresas de otras centrales nucleares se están poniendo en contacto con ellos, ha dicho que "no piense el que, por ejemplo está en Murcia, que no le afecta el cierre de Almaraz" porque si se quiere soberanía energética "no la vamos a tener con el cierre de Almaraz".

Además, ha asegurado que no se permitirá ser de nuevo "el conejillo de indias", que se cierre Almaraz y que después no se cierre ninguna más.

También se ha referido a las últimas declaraciones de responsables de Iberdrola, una de las empresas propietaria de la central, abogando por la continuidad pero con rebaja de impuestos y ha indicado que "la pelota está en el tejado del Gobierno, que es quien lleva la política energética" porque las empresas propietarias ya parecen que empiezan a pronunciarse.

Ha reiterado que sería un error que no se sentarán a dialogar y por eso la plataforma intentar que ese dialogo se lleve a cabo, porque "no se puede volver a olvidar a Extremadura y que estas zonas rurales vuelvan a sufrir la despoblación que se sufriría si se cierra la mayor industria que hay".

Fernando Sánchez ha explicado que la plataforma ha pedido reuniones a diversos ministerios y a Moncloa, además de que está previsto que el 18 de marzo se trasladen a Bruselas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que el Gobierno de España está "cada vez más sólo en su obsesión ideológica" de cerrar Almaraz.

Así, ha recordado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, reivindicó ayer en Bruselas esta continuidad y el CEO de Iberdrola se ha manifestado públicamente a favor de alargar la vida de Almaraz.

Ha asegurado que desde el PP se seguirá trabajando para que la continuidad de Almaraz sea una realidad y que se cambie la decisión que tiene tomada el Gobierno Central "porque nos estamos jugando el futuro de 3.000 familias, el futuro de nuestra comunidad y el futuro energético de nuestro país por cuestiones meramente ideológicas".

"Existe apoyo político, institucional y social y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es escuchar a Extremadura para no generar problemas sino ayudarnos a que nuestra Región siga creciendo", ha concluido.