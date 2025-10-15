La plataforma 'Sí a Almaraz' pide "diálogo" entre las partes para evitar el "fiasco" del cierre de la central nuclear

El presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz', Fernando Sánchez, reclama "diálogo" entre las partes para evitar el "fiasco" que a su juicio supondría el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Así, ha pedido que el Gobierno central se siente con las propietarias de dicha planta "para evitar una decisión que traería consecuencias catastróficas para el entorno local, para la comunidad extremeña y para España".

"Estamos convencidos de que España no se puede permitir el lujo de cerrar Almaraz y mantener otras centrales. Esa simple idea nos pone los pelos de punta en Extremadura", asevera Sánchez, quien entiende que una decisión así provocaría "un gran escándalo en Europa, que camina claramente en sentido contrario, y tendría unos efectos nefastos para la economía, la industria y los vecinos y los pueblos de la zona".

En este sentido, advierte de que los efectos serían "no sólo para Extremadura, sería un fiasco para toda España". "Cerrar una industria que genera el 7 por ciento de toda la electricidad de España y el 15 en otras comunidades como la de Madrid tendría malísimas consecuencias en la economía y la industria y, lo que es peor, en el precio de la electricidad para los ciudadanos", incide.

De este modo, remarca que la plataforma no busca "enfrentamientos", sino que lo que pide para Almaraz es "coherencia con las decisiones que se están adoptando en Europa, pero también con el principio de igualdad territorial".

"No puede haber territorios de primera y de segunda en política energética. No nos pueden usar como conejillos de indias. En una región que lleva décadas luchando contra la despoblación y la falta de oportunidades, la continuidad de Almaraz es una cuestión de justicia económica y social. De equilibrio territorial, de no dejar Extremadura, una vez más, de lado", lamenta.