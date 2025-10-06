La Plataforma 'Sí a Almaraz' pide en un acto en Navalmoral a la ministra Aagesen que negocie "de una vez" con las empresas

El presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, ha pedido este sábado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que negocie "de una vez" con las empresas propietarias de la planta nuclear cacereña, a fin de dar continuidad a la misma.

Lo ha hecho en el marco de la firma del manifiesto conjunto 'Alianza por Almaraz', celebrada este sábado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, por medio del cual se ha reclamado la continuidad de la central más allá de 2027.

Dicho manifiesto ha sido rubricado por autoridades como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, así como por numerosos ciudadanos y más de ochenta entidades entre las cuales figuran ayuntamientos de Campo Arañuelo, la Confederación Regional Empresarial Extremeña, la Universidad de Extremadura, sindicatos, mancomunidades y colectivos como el de 'Mujeres por Almaraz', según informa la plataforma en nota de prensa.

"El Gobierno autonómico ha manifestado que adecuará la fiscalidad, si de ello depende el cierre de la central. También sabemos que las empresas con intereses en el parque nuclear español han puesto encima de la mesa del ministerio y firmado esa carta exigida por las cuatro", ha señalado Sánchez considerando, seguidamente, que "ahora es el turno de la ministra" de "sentarse a negociar" para "pactar la continuidad".

Durante su intervención, Sánchez, quien también es alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, ha considerado "injusto" que "mientras se destinan grandes subvenciones a otras industrias, se ahogue fiscalmente a la central". Seguidamente, el mismo ha alertado de que la consecuencia del cierre de la planta será "más dependencia energética, menos actividad económica y la despoblación, poco a poco, de los pueblos".

Defendiendo que la transición energética "no se construye cerrando lo que funciona" sino "sumando y sin dejar a nadie atrás", el manifiesto alega como razones para la continuidad que Extremadura "tiene futuro" y necesita "más industria", algo que, ha alertado, no tendrá sin Almaraz.

Del mismo modo, el documento apunta que el cierre de la planta acelerará la despoblación, a la par que reivindica a la central como "clave" para la soberanía energética de España y como un sinónimo de una "seguridad y eficiencia" que ha sido avalada por la World Association of Nuclear Operators (WANO).

Los firmantes, también han exigido al Gobierno central "responsabilidad, visión de país y sentarse a la mesa de negociación" con las propietarias, junto a la Junta de Extremadura, "con altura de miras y sin líneas rojas ni dogmatismos" para garantizar "con hechos y no solo palabras, el futuro industrial de la región, la autonomía energética del país y los compromisos reales de descarbonización".

Otra de las intervenciones destacas de la jornada ha sido la de la portavoz de 'Mujeres por Almaraz', Virginia Aizkorbe, quien ha señalado que gracias a la central "muchas mujeres" accedieron "por primera vez" a un empleo "estable y cualificado".

"Almaraz nos dio autonomía, nos dio arraigo. Sin ella, habrá persianas bajadas, aulas vacías y jóvenes haciendo las maletas", ha reflexionado Aizkorbe.

Cabe señalar que el acto ha contado con la participación de la presidenta María Guardiola, quien ha asegurado que no quiere "hablar de alternativas" porque la región no las necesita; así como con la del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; alcaldes de distintos signos políticos, y representantes de la sociedad civil.