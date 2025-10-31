La plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' pide al Gobierno que apueste por la continuidad de la central nuclear

El presidente de la Plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', Fernando Sánchez, ha pedido al Gobierno de España que apueste por la continuidad de la central nuclear una vez que sus propietarias han acordado este jueves solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la prórroga de su autorización de explotación hasta junio de 2030.

Sánchez ha considerado que la solicitud de una prorroga de tres años para la central por parte de las empresas propietarias es "un paso adelante" para la consecución del mantenimiento de su actividad.

"Cuando hablamos de continuidad, hablamos de esperanza para nuestras familias, hablamos de un sustento para la economía y la industria de la zona, de futuro para los estudiantes, para los proveedores y hablamos de empleo de calidad, así que hablamos de cosas positivas para todos. Que no nos cierren es un paso hacia el futuro, que la vida de la central nos da vida a los vecinos", ha señalado.

Asimismo, el presidente de 'Sí a Almaraz, sí al futuro' ha indicado que hace meses que se está "luchando" para que llegase este momento y "ahora la pelota esta en el tejado del ministerio". "Queremos que nos ayude a recuperar la calma, que evite el desasosiego que supone pensar en el cierre de la primera industria de Extremadura", ha añadido en nota de prensa.

Por ello, ha pedido al Gobierno de España que "piense en los ciudadanos" y "se ponga en los zapatos" de los ciudadanos que están en Extremadura esperando que su región "no sea abandonada". "Que decida de una vez por todas el mantenimiento y la continuidad de la central nuclear de Almaraz", ha señalado.