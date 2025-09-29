La Plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro se movilizará el próximo sábado 4 de octubre en Navalmoral de la Mata

La Plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, bajo el lema "Defendemos nuestra tierra, aseguramos nuestro mañana", llevará a cabo una movilización el próximo sábado 4 de octubre entre las 10 de la mañana y las 13:30h en el Multiusos de Navalmoral de la Mata un acto de concentración, con más de 70 instituciones adheridas al mismo, por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

Las 5 razones para prorrogar la vida de la Central Nuclear de Almaraz:

1: Por el empleo y el desarrollo económico: 3.000 empleos y más del 5% del PIB de Extremadura.

2: Por la soberanía energética: cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España.

3: Por el compromiso ambiental: evita 6 millones de toneladas de CO₂ al año.

4: Por su excelencia operativa: reconocida como una de las más seguras y fiables del mundo.

5: Porque no hay alternativas viables: ningún proyecto puede reemplazar su impacto económico y social.