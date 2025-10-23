La Plataforma 'Sí a Almaraz' celebra que las propietarias pidan la prórroga para poner al ministerio "a las puertas de la negociación"

El presidente de la Plataforma 'Sí a Almaraz', Fernando Sánchez, ha señalado que la decisión de las empresas propietarias de pedir la prórroga es "una gran noticia" que sitúa al Ministerio para la Transición Ecológica "a las puertas de la negociación para que continúe abierta la central".

Tras conocerse la intención anunciada este martes por Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha remarcado que el objetivo de la plataforma es "mantener la central activa cuanto más tiempo mejor", y en este punto ha recordado que "su gemela" en Virginia tiene permiso para 60 años, y que "Almaraz cumple también con las condiciones de seguridad para una extensión tan amplia".

Además, insiste que en que prorrogar la vida de la central es "despejar del horizonte un gran cúmulo de incertidumbre" en la comarca de Campo Arañuelo. "Tenemos miedo, bastante miedo de perder nuestro futuro y sobre todo el de nuestros hijos", ha remachado.

Sánchez sostiene que mantener viva una central que "funciona perfectamente" es "lógico y es una garantía de empleo de calidad, de ingresos familiares, de pegamento de las familias" para quedarse en sus pueblos y "no tener que huir a otras regiones".

Pero también es una garantía para el suministro, para una electricidad "más barata", un "escudo antiapagones" y un "paso esencial" para la soberanía energética.

Por todo ello, están "deseando alcanzar el momento" de que el ministerio "abra la negociación con las empresas" en la que espera que se tome "una decisión económica, industrial, lejos de planteamientos ideológicos que no vienen al caso".

"Queremos ver el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos despejados y eso se consigue con el mantenimiento de la primera industria de Extremadura, de Almaraz", ha apuntado.