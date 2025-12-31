Plasencia, Mérida y Badajoz, entre los municipios de más de 20.000 habitantes que menos invierten en servicios sociales

Los municipios de Plasencia, Mérida y Badajoz se sitúan entre los 45 de España con más de 20.000 habitantes considerados 'pobres' en servicios sociales, según un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado este martes.

Por contra, un total de 27 de los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que hay en España, el 6,7 por ciento del total, han alcanzado la "excelencia" por su inversión en Servicios Sociales, con más de 200 euros por habitante al año. Esto supone un incremento de seis ayuntamientos con respecto al año anterior cuando eran 21.

En concreto, la asociación ha analizado, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de 'Servicios Sociales y Promoción Social' (Funcional 23 de su contabilidad) con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Del análisis se desprende que 27 ayuntamientos alcanzan la "excelencia", con más de 200 euros por habitante al año. Estos representan el 9,5 por ciento de la población española con 3.052.548 habitantes. Mientras, 45 son clasificados en la categoría de "pobres" (uno menos que el año anterior), con un total de 3.191.950 vecinos.

Según señala la asociación, la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los 404 ayuntamientos analizados se sitúa en 106,48 euros por habitante, lo que representa un aumento del 4,36 por ciento más que el ejercicio precedente, con una inversión total en Servicios Sociales superior a los 4.261 millones de euros, un 6,2 por ciento más que en el ejercicio 2023.