El Plan INFOEX ha intervenido en 50 incidentes durante la última semana

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural comunica que, durante esta última semana de época de peligro alto, el Plan INFOEX ha intervenido en 50 incidentes, que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuales 31 han sido incendios forestales.

De estos 31 incendios forestales, con una superficie inferior a las 500 ha aproximadamente, a la espera de las mediciones oficiales, 11 incendios forestales se han producido en la provincia de Badajoz y 20 en la provincia de Cáceres.

Durante esta semana, cabe destacar el incendio forestal de aproximadamente 200 ha en el término municipal de Don Benito y el originado en el término municipal de Cáceres con una superficie aproximada de 100 ha.

En cuanto a la predicción meteorológica, la característica principal de la próxima semana es que se irán intercalando pulsaciones de aire frío procedentes de la corriente polar con la afección de la dorsal anticiclónica. Para los primeros días se mantienen temperaturas agradables (que no superaran los 30ºC), pero que pueden volver a subir a partir del viernes. Por la noche se prevé una mayor recuperación de la humedad relativa, lo que favorecerá un comportamiento del fuego menos intenso. Los vientos a principios de semana se esperan de componente W-NW en general, hasta el miércoles, que pasan a ser de componente variable, con mayor intensidad en la tarde del lunes y a partir del viernes.

Aunque han mejorado las temperaturas, no se espera precipitación según los diferentes modelos meteorológicos, por lo que el combustible sigue estando altamente disponible y el riesgo de incendios forestales se mantiene en valores altos en la mayor parte de la región.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.

Desde la Consejería se agradece la labor de todos los efectivos participantes en los trabajos de extinción.