El Plan Infoex intervenía durante la pasada semana en 27 incendios forestales que afectaron a 130 hectáreas

Durante esta semana de época de peligro alto, el Plan INFOEX ha intervenido en 49 incidentes en Extremadura, de los que 27 han sido incendios forestales que afectaron a unas 130 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales en algunos de los incendios ocurridos en las últimas horas. 28 se han producido en la provincia de Badajoz y 21 en la de Cáceres.

En concreto, se han declarado un total de 2 incendios de nivel 1 (aquellos que pueden ser controlados con medios del Plan Infoex pero pueden afectar a personad o bienes no forestales). El incendio más relevante se ha producido en Talaván (Cáceres) el día 15 de septiembre, afectando aproximadamente a unas 100 hectáreas.

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana en Extremadura, estará marcada por la persistencia de condiciones de inestabilidad. La inminente llegada de una DANA con entrada por el oeste peninsular, provocará un descenso significativo de las temperaturas, que podría traer fuertes tormentas.

En la provincia de Cáceres, la semana arrancará con cielos nubosos y altas probabilidades de lluvia, que remitirán a partir del miércoles. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 15°C, pero las máximas podrían descender hasta los 25°C. En la provincia de Badajoz, aunque el calor no cederá tanto como en Cáceres, las tormentas, que irán acompañadas de fuertes rachas de viento, serán las protagonistas hasta mitad de semana.

En esta situación, la recuperación de la humedad en los combustibles será mínima en las horas nocturnas, lo que dificulta las labores de extinción ante un posible incendio forestal. Por tanto, las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el fin de semana, cuando la situación tenderá a normalizarse.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.