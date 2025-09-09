El Plan Infoex intervenía en 26 incendios forestales durante la última semana afectando a unas 200 hectáreas

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) intervino durante la semana del 31 de agosto al 7 de septiembre en 53 incidentes ocurridos en la región, de los que 26 han sido incendios forestales, que afectaron a una superficie inferior a 200 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales.

En concreto, 15 de estos incendios forestales se produjeron en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres.

Según ha destacado la Junta en nota de prensa, durante la citada semana sobresale el incendio forestal de aproximadamente 75 hectáreas en el término municipal de Escurial (Cáceres), en el que se declaró nivel 1 por posible afección a edificaciones aisladas

Hay que reseñar también las reactivaciones del gran incendio forestal de Jarilla, localizadas fundamentalmente en zonas altas de turberas, aunque una de ellas afectó el pasado día 6 a un robledal de alta pedregosidad.

Los medios del Plan Infoex lograron contener esa reactivación, que finalmente afectó a una superficie de 1,6 hectáreas.