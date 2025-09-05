El Plan de Fomento de la Lectura lanza el I Concurso de Microcuentos Extremeños para promover la identidad cultural de la región

La Junta de Extremadura, a través del Plan de Fomento de la Lectura, ha puesto en marcha el I Concurso de Microcuentos Extremeños, una iniciativa destinada a fomentar la escritura y la lectura entre la ciudadanía, al tiempo que se promueve la riqueza cultural, histórica y social de nuestra comunidad.

El certamen, abierto a personas de todas las edades con residencia o vínculo en Extremadura, invita a presentar microcuentos de un máximo de 300 palabras que giren en torno a la cultura, tradiciones, paisajes y personajes característicos de la región.

Además, como elemento innovador, se solicita la grabación de un breve vídeo - de hasta un minuto - con la lectura del propio relato, reforzando así la dimensión participativa y divulgativa de la actividad.

El concurso contempla cuatro categorías: Infantil (hasta 12 años), Adolescente (13 a 17 años), Juvenil (18 a 29 años) y Adultos (a partir de 30 años). Los microcuentos deberán enviarse a través de las bibliotecas públicas municipales, las agencias de lectura y la Biblioteca de Extremadura, que actuarán como punto de recepción y primera selección de trabajos.

El plazo de presentación está abierto desde el 1 hasta el 22 de septiembre de 2025, y los nombres de las personas ganadoras se darán a conocer el 8 de octubre en la página web del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.

Los microcuentos premiados en cada categoría se publicarán en dicho portal y sus autores recibirán un lote de libros, una tote bag y un marcapáginas.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por convertir las bibliotecas en espacios activos y participativos que trascienden el préstamo de libros, impulsando la lectura, la escritura y la creatividad.