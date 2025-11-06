El pintor extremeño Damián Retamar dona una obra valorada en 4.000 euros para la Gala Benéfica del Club Rotary de Mérida

El Club Rotary Mérida celebra el próximo 14 de noviembre, en el Parador de Mérida, su Cena y Gala Benéfica a favor del Hogar Santa Teresa Jornet, que cuenta en esta edición con la donación de una obra del pintor extremeño Damián Retamar, valorada en 4.000 euros.

Se trata de 'Manos de tierras pardas con bellotas', perteneciente a la serie "Manos de tierras pardas", que ha entregado esta semana a Julio González, miembro de la directiva de Rotary Mérida.

El evento comenzará a las 20,00 horas con un Cava de Honor, seguido de la Cena a las 21,00 horas, que estará amenizada por la emeritense Aurora Samino y su grupo 'Swing Ton ni Son'. Durante la velada también se realizará el sorteo de diversos regalos, como lotes de productos, cenas gourmet y experiencias de viaje, todos ellos donados por los colaboradores del Club Rotary Mérida, según informa en nota de prensa.

El Club Rotary Mérida invita a la ciudadanía emeritense a participar en el acto, con un coste de 75 euros por persona, que podrá abonarse mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria del club. Cabe recordar que es necesario confirmar la asistencia enviando el justificante de pago al correo de la entidad antes del 12 de noviembre.

Desde el Club Rotary Mérida han valorado su "deseo" de superar el éxito de la edición de 2024, cuando la Cena y Gala a favor de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX Mérida) reunió a más de 150 asistentes y 30 empresas patrocinadoras. Esta iniciativa solidaria ha permitido financiar el "apoyo psicológico a pacientes con cáncer y a sus familiares", uno de los servicios que representa el mayor coste anual para la asociación.