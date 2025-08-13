Piden que se impida la entrada de menores en una novillada en Miajadas

La Fundación Franz Weber ha reclamado que se impida que menores de edad puedan estar presentes durante una novillada anunciada en Miajadas este viernes 15, donde se llega a ofrecer un acceso gratuito para la franja de 0 a 8 años, y descuentos de 8 a 18.

Esta convocatoria es "contraria" a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño, a lo que se suma el "consumo continuado en público de bebidas alcohólicas" en pleno debate social sobre esta cuestión y un Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Sanidad, señala la organización en una nota de prensa.

Así, recuerdan que en 2018 el Comité pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto "muy claro al respecto: Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia".

La fundación lamenta que el Ayuntamiento de Miajadas "ignore de forma deliberada el consenso internacional y científico alrededor de la exposición a la violencia y posibilite que niñas y niños de muy corta edad entren a estos actos de carácter taurino".