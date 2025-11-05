Piden absolución para cuatro altos cargos de la Diputación pacense en la causa a David Sánchez

La defensa de cuatro de los once investigados en la causa judicial por la contratación de David Sánchez en la Diputación pacense, en concreto cuatro altos cargos de la institución provincial, han pedido su absolución al considerar que no son responsables de delito alguno.

En su escrito de conclusiones provisionales, enmarcado en la fase previa a la fijación de fecha para el inicio de la vista oral, el letrado de tres de ellos expone que no existen responsables criminales en ningún concepto, puesto que no existe delito alguno, por lo que solicita la libre absolución para sus patrocinados.

Se trata, atendiendo al momento de los hechos juzgados, de la que fue directora del Área de Cultura, Emilia Parejo (actual directora de Igualdad); el exjefe de Servicio de Actividades Culturales Manuel Candalija (ahora director de Cultura), y el diputado provincial de Cultura, Francisco Martos.

La acusación popular, liderada por Manos Limpias, solicita un año y medio de prisión para los tres e inhabilitación para cargo público al entender que Emilia Parejo y Francisco Martos "fingieron un cambio de nomenclatura" en el puesto de David Sánchez, mientras que Candalija intervino en fijar los criterios de valoración para el citado puesto de trabajo.

Por contra, la defensa, en su argumentación para la solicitud de libre absolución, expresa que dicha acusación se sostiene en "una atomización de afirmaciones, la mayor parte de ellas falsas y el resto tergiversadas o sacadas de quicio y contexto”.

Todo ello, según añade, en el marco de un proceso que “llega a esta fase cuajado de conjeturas, pero de ninguna prueba concreta contra ninguno de los encausados”.

La acusación “añade una peculiar calificación jurídica y una gratuita y estrambótica petición de penas que persiguen causar un daño brutal, definitivo e irreparable a todos los encausados”, argumenta la defensa.

Así, detalla que en la propuesta y decisión plenaria posterior, de incluir el puesto 'Coordinador de Actividades de los Conservatorios', el que finalmente ocupó David Sánchez, era "plenamente oportuna y conveniente" y nunca "estuvo inspirada en dar satisfacción al interés particular" de este último.

Tampoco "se originó porque alguien" efectuara la petición de "la necesidad de sacar" a David Sánchez de "su supuesta inestabilidad laboral por la condición de ser hermano de Pedro Sánchez, quien "estaba en las antípodas de la tendencia política imperante en la Diputación de Badajoz en aquel tiempo", en alusión al apoyo que entonces daban los socialistas pacenses a Susana Díaz.

También es falso, argumenta la defensa, que la Comisión fijara criterios de valoración después de conocer los currículos.

A este escrito se suma el del abogado del diputado delegado del Área de Cultura, Ricardo Cabezas, que también ha pedido su absolución y para el que la acusación popular pide la misma pena que a los anteriores por intervenir "directamente" en la creación del puesto de Luis Carrero, otro de los procesados.

El letrado, que indica que tampoco “procede responsabilidad civil”, muestra su “disconformidad” con “el relato fáctico realizado por la acusación popular unificada”, dado que “los hechos acaecidos en modo alguno ocurrieron como se recoge en el escrito de acusación”.

“Es más, todos y cada uno de los hechos investigados carecen de cobertura penal, pues en ningún momento existe indicio de criminalidad, ni siquiera apriorística”, expresa.