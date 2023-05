Piden 6 años por estafar 74.000 euros a una mujer de 76 años de Medellín simulando estar enamorado

La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para un hombre que simuló estar enamorado de una mujer de 76 años que vivía sola en Medellín a la que engañó para que le entregara diferentes cantidades de dinero hasta alcanzar los 74.000 euros.

Los hechos, que serán juzgados a partir del jueves, 4 de mayo, en Mérida, comenzaron en 2017 cuando el acusado acudió a casa de la víctima para venderle un colchón y poco a poco se fue acercando a ella hasta conseguir que confiase plenamente en él.

En primer lugar le pidió 10.000 euros para saldar una deuda de 22.000 euros a la Seguridad Social, algo que no era cierto, argumentando que mientras no la pagase no podría jubilarse, de forma que le devolvería este dinero una vez cobrara la pensión.

Asimismo, alegó una supuesta enfermedad de su hijo para la cual necesitaría una medicina que traería de Estados Unidos reclamándole 2.000 euros en cinco ocasiones con la promesa de que lo devolvería.

Así mismo, le fue entregando cantidades de una compraventa de un piso adquirido en Don Benito personándose siempre el acusado en las entregas de dinero para hacerse con las mismas diciéndole que las devolvería, consiguiendo otros 50.000 euros.

También le manifestó que necesitaba dinero para ir a ver a su hermano diciendo que estaba a punto de morir, consiguiendo que le entregase 2.000 euros en otras dos ocasiones. La víctima se quedó una grave situación económica con cuadro de ansiedad y depresión como consecuencia estos hechos.