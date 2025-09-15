PIDE urge a la Junta soluciones al transporte escolar y advierte de la ilegalidad de la enseñanza telemática obligatoria

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha reclamado al Gobierno regional soluciones para la falta de cobertura de las rutas escolares que, advierte, está causando un "grave perjuicio" a alumnos y familias.

Seguro de que esta situación constituye un "golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades", especialmente en contextos donde la educación "depende en gran medida de la movilidad", como es el caso de las zonas rurales, el sindicato ha instado a la Administración autonómica a reunirse "mañana, tarde y noche" con todas las empresas, antes de alcanzar un "punto de parálisis" que "empeore el daño".

"El fracaso de las negociaciones demuestra la incapacidad de la consejera de llegar a un punto de encuentro que desbloquee la situación, y va a provocar, además, una huelga indefinida que ya ha sido anunciada por la Federación Estudiantil de Extremadura y concentraciones en los centros, convocadas por la Freampa", ha subrayado PIDE en una nota de prensa en la cual ha expresado su apoyo a las movilizaciones anunciadas.

Por otra parte, tras lamentar que las familias con menos recursos son las más afectadas, PIDE ha considerado que "al final, todos estarán afectados" por cuenta de, ha valorado, la "malísima idea" de simultanear clases presenciales con telemáticas.

A este respecto, el sindicato ha anotado que es "ilegal" obligar a los centros a establecer una enseñanza telemática, dado que es un cambio significativo en las condiciones laborales de los docentes y, por tanto, debería pasar antes por Mesa Sectorial de educación.

Además, agrega PIDE, esta modalidad educativa situará a algunos progenitores en una "difícil tesitura" en tanto que, ha apuntado, "muchos alumnos, por su edad, no pueden quedarse solos en casa".