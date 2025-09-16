PIDE reclama a los ayuntamientos de pueblos afectados por el transporte escolar que "busquen alternativas temporales"

El sindicato PIDE ha solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) que se "busquen alternativas temporales" en los ayuntamientos afectados por la ausencia de transporte esolcar.

Una petición que PIDE realiza ante la "alarma social creada" por la falta de transporte escolar en localidades de la región y con el fin de "garantizar el derecho fundamental a la educación de los alumnos", por lo que consideran que los ayuntamientos de localidades afectadas "pueden buscar alternativas e incluso hacerse cargo temporalmente del transporte escolar con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación de los alumnos de su población", señala.

En nota de prensa, el sindicato ha mostrado su preocupación por la "inacción" de la Consejería de Educación para solucionar el problema de las rutas escolares, que "afecta a miles de alumnos de enseñanzas obligatorias de nuestra región", por lo que a su juicio, "es el momento de buscar soluciones y no acrecentar los problemas".

PIDE ha reiterado la "gran preocupación de familias y estudiantes" que existe ante la "dejación de funciones" de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, y que según los datos que aporta, afecta a "unos 6.000 alumnos de enseñanzas obligatorias" de la región, que "se encuentran sin transporte escolar y sin acceso a los servicios educativos de nuestra red de centros educativos públicos".

Finalmente, recuerda PIDE que la administración educativa "es la que tiene la responsabilidad y la obligación de organizar, garantizar y financiar el transporte escolar para asegurar el acceso a la educación", ya que de lo contrario, apunta, "estaría haciendo dejación de funciones y provocando, además, un enorme daño a los alumnos y sus familias".

Según reafirma, el transporte escolar "es uno de los derechos más básicos para garantizar el acceso a la educación, especialmente en zonas rurales o vulnerables", por lo que desde PIDE, ha solicitado por registro a la Fempex su colaboración para que contacte con los ayuntamientos de Extremadura para que "busquen temporalmente alternativas que permitan el transporte diario de los alumnos de su localidad a los centros educativos públicos".