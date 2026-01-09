El PIB de Extremadura subió un 2% interanual en el tercer trimestre de 2025

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura registró un incremento del 2 por ciento en el tercer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que sobre el segundo trimestre, el aumento fue del 0,3 por ciento.

Así se desprende de los nuevos datos estimados de Contabilidad Trimestral de Extremadura, elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), que señalan que los sectores que registraron tasas de variación anual positivas fueron la Construcción, con un incremento del 7 por ciento; los Servicios, con un 3,4 por ciento, y la Industria, con un 0,6 por ciento.

Por su parte, sólo el sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca presentó una variación anual negativa, del 5,9 por ciento de descenso en el tercer trimestre de 2025 en tasa interanual, de acuerdo a estos datos.

En relación con el trimestre anterior, el PIB de Extremadura registró un incremento del 0,3 por ciento, mientras que por sectores, aumentaron la Construcción, un 1,3 por ciento respecto al trimestre anterior; los Servicios, un 0,5 por ciento más y la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, con 0,3 por ciento de incremento.

Únicamente registró un descenso la Industria, con un 0,1 por ciento menos en el tercer trimestre de 2025 respecto al segundo.