El PIB de Extremadura subió un 0,8% en el cuarto trimestre de 2025, igual que la media nacional

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura ha subido un 0,8 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, igual que la media nacional, según los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

De acuerdo con dichos datos, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el PIB extremeño ha crecido un 2,6 por ciento, misma cifra que la media nacional también.

Las economías de Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia ha crecido por encima de la media nacional (0,8%) en términos intetrimestrales durante el cuarto trimestre del año 2025.