Persisten los actos vandálicos contra los Apartamentos Turísticos en Cáceres

En los últimos días se han vuelto a registrar arranques de carteles identificativos, pintadas y pegatinas ofensivas en fachadas y, lo más grave, la rotura de sistemas de control de acceso digital, lo que supone no solo un daño material, sino también un ataque directo a la seguridad de propietarios, gestores y clientes. Todo ello confirma la existencia de una campaña organizada de hostigamiento contra un sector que trabaja dentro de la legalidad, genera empleo y dinamiza la economía local.

Estos ataques no solo causan pérdidas económicas y materiales, sino que también deterioran la imagen nacional e internacional de Cáceres como ciudad Patrimonio de la Humanidad, proyectando al exterior una sensación de inseguridad y enfrentamiento que en nada beneficia a vecinos, visitantes ni a la ciudad en su conjunto.

Ante la reiteración de los hechos, se exige con urgencia:

· Mayor presencia policial en las zonas más afectadas.

· Refuerzo de la videovigilancia que permita identificar y sancionar a los autores.

· Apertura de una investigación seria y eficaz que ponga fin a esta escalada de ataques.

Asimismo, informan de que todos estos hechos ya han sido denunciados formalmente ante la Policía Local y la Policía Nacional, con el fin de que se persiga a los responsables y se garantice la seguridad de nuestros establecimientos y de quienes se alojan en ellos.

Desde APTUEX reiteran el compromiso con la convivencia pacífica, el respeto al patrimonio y el cumplimiento de la normativa. No vamos a permitir que el esfuerzo de cientos de familias y profesionales que trabajan por un turismo sostenible y de calidad se vea ensuciado ni puesto en riesgo por la acción de unos pocos que buscan sembrar odio y división.

Cáceres debe ser una ciudad abierta, segura y acogedora. Confiamos en que las autoridades actúen de manera inmediata y eficaz, sin más demora, para garantizarlo.