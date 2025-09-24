Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura caen un 11,2% en agosto en tasa interanual

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en agosto empeoran y descienden un 11,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 259.170 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los hoteles de la región se han alojado un 12,24 por ciento menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 157.989 viajeros.
Por nacionalidad, 122.245 han sido residentes en España, el 77,38 por ciento, mientras que 35.743 (22,62 por ciento) han sido extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España han disminuido un 15,5 por ciento y los extranjeros han aumentado un 1,1 por ciento.
Del total de pernoctaciones en Extremadura, 208.490 las han realizado residentes en España (un 80,45 por ciento), mientras que 50.680 (19,55 por ciento) han sido residentes en el extranjero.
La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 73,12 euros, lo que representa una subida del 3,4 por ciento interanual. En general, los precios han subido un 3,05 por ciento respecto al año anterior en Extremadura.
En total, en Extremadura se ha alcanzado en agosto una ocupación del 45,11 por ciento, y el sector hotelero ha empleado a 2.438 personas (un descenso del 1,9 por ciento interanual).