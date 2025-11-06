Un pequeño tornado provoca daños materiales en la localidad pacense de La Zarza

Un pequeño tornado ha provocado importantes daños materiales en numerosas viviendas, vehículos y espacios públicos de la localidad pacense de La Zarza de Alange, generando una situación "bastante complicada" según ha reconocido su alcalde, Francisco Farrona.

Así, el regidor ha explicado que el fenómeno se produjo "sobre las tres de la tarde" y que, aunque duró unos minutos, "ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo".

"Numerosas viviendas han perdido sus tejados o se han visto afectadas, numerosos vehículos han sufrido daños, placas solares, tejas y farolas han caído a la vía pública...", ha detallado Farrona, quien ha descrito la situación como "un auténtico caos", aunque ha destacado que no se han registrado daños personales.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha avanzado que en los próximos días el Ayuntamiento evaluará los daños y solicitará apoyo a otras administraciones públicas "para echar una mano a los vecinos y vecinas que muchos de ellos han perdido económicamente bastante".