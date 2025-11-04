TERMALISMO

Los pensionistas extremeños disponen de 4.666 plazas en el Programa de Termalismo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) por la que se convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo.

Redacción

Extremadura |

Imagen de la web del balneario de Almeida
Imagen de la web del balneario de Almeida | ladamaverde.com

Los pensionistas de Extremadura disponen de un total de 4.666 plazas previstas dentro del Programa de Termalismo del Imserso para el próximo año, de las que 2.766 pertenecen a la provincia de Badajoz y el resto (1.900) a la Cáceres.

Este programa, que permite a las personas mayores disfrutar de tratamientos termales y de estancias en balnearios en turnos de 10 días (nueve pernoctaciones) y en régimen de pensión completa, contará esta temporada con un total de 197.000 plazas y más de ochenta balnearios adscritos, de los que nueve tienen su sede en Extremadura.

El desarrollo del programa se efectuará durante el período comprendido entre febrero y diciembre de 2026.

Podrán optar a una plaza en el programa todos aquellos pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por los conceptos de jubilación o incapacidad permanente, en todo caso, y por el concepto de viudedad, cuando la persona beneficiaria haya cumplido los 55 años de edad.

Igualmente, podrán ser personas beneficiarias de las plazas los pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad; y los asegurados o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años de edad.

En todo el país, a través de esta iniciativa se generan más de dos millones de pernoctaciones al año, con una estancia media de diez días.

Del total de pernoctaciones registradas a nivel nacional, 200.000 se producen en los balnearios extremeños, lo que genera unos ingresos de 11 millones de euros, sin contar con el resto del turismo que visita esos espacios.

