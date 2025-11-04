Los pensionistas extremeños disponen de 4.666 plazas en el Programa de Termalismo

Los pensionistas de Extremadura disponen de un total de 4.666 plazas previstas dentro del Programa de Termalismo del Imserso para el próximo año, de las que 2.766 pertenecen a la provincia de Badajoz y el resto (1.900) a la Cáceres.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) por la que se convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo.

Este programa, que permite a las personas mayores disfrutar de tratamientos termales y de estancias en balnearios en turnos de 10 días (nueve pernoctaciones) y en régimen de pensión completa, contará esta temporada con un total de 197.000 plazas y más de ochenta balnearios adscritos, de los que nueve tienen su sede en Extremadura.

El desarrollo del programa se efectuará durante el período comprendido entre febrero y diciembre de 2026.

Podrán optar a una plaza en el programa todos aquellos pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por los conceptos de jubilación o incapacidad permanente, en todo caso, y por el concepto de viudedad, cuando la persona beneficiaria haya cumplido los 55 años de edad.

Igualmente, podrán ser personas beneficiarias de las plazas los pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad; y los asegurados o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años de edad.

En todo el país, a través de esta iniciativa se generan más de dos millones de pernoctaciones al año, con una estancia media de diez días.

Del total de pernoctaciones registradas a nivel nacional, 200.000 se producen en los balnearios extremeños, lo que genera unos ingresos de 11 millones de euros, sin contar con el resto del turismo que visita esos espacios.